Встречу Зеленского и Столтенберга сочли в США концом украинской нации

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и генсека НАТО Йенса Столтенберга, где обсуждалось вступление страны в альянс, является концом украинской нации. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня Столтенберг, министры обороны Франции и Великобритании встретились с Зеленским. Они отказались от реалистичных предложений о мире (на Украине. — «Газета.Ru») в пользу продолжения политики поддержки членства Украины в НАТО», — сказал Риттер.

По его словам, это является «современной реинкарнацией плана Моргентау», предполагавшегося для нацистской Германии.

Ранее Столтенберг заявил, что капитуляция Украины приведет к оккупации, а не к миру. По словам главы НАТО, в альянсе поддерживают формулу мира украинского лидера и намерены оказывать помощь Украине «так долго, как потребуется».

До этого Столтенберг назвал вступление Украины в НАТО невозможным из-за боевых действий. При этом генсек альянса указал, что Киев очень четко выразил желание присоединиться к НАТО, и Украина станет его членом, как это было заявлено на саммите в Вильнюсе в июле.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.