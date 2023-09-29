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Венгрия не поддерживает членство Украины в ЕС

Орбан: не вижу у парламента Венгрии желания голосовать за членство Украины в ЕС

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Vadim Ghirda/AP

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не видит в парламенте страны «непреодолимого желания» голосовать за прием Украины в Европейский союз в течение двух лет, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что для принятия Украины в членство Евросоюза необходимо согласие всех государств-членов.

«Я смотрю на венгерский парламент и не чувствую в зале заседаний этого непреодолимого желания голосовать за членство Украины в Евросоюзе в течение двух лет», — сказал Орбан.

Венгерский премьер призвал «быть осторожнее с такими планами» при обсуждении возможности приема Киева в ЕС в Брюсселе. Он указал, что сейчас никто не знает, какая у страны территория, какое население, а порядок Европейского союза строится на том, какое у какой страны население.

«В зависимости от этого мы распределяем ответственность и деньги на развитие. Включить кого-то, не зная его параметров — беспрецедентно. Думаю, нам нужно ответить на много долгих и трудных вопросов для принятия решения о начале переговоров», — отметил премьер Венгрии.

До этого Орбан усомнился в возможности вступления Украины в Европейский союз (ЕС) во время конфликта с Россией.

Ранее в Киеве заявляли, что территориальные вопросы не помешают вступлению в ЕС.

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