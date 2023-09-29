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В Словакии заявили, что Зеленский начинает надоедать мировому сообществу

Экс-премьер Словакии Фицо заявил, что Зеленский начал надоедать миру

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Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard via Reuters

Бывший глава кабинета министров Словакии Роберт Фицо, который намерен принять участие в парламентских выборах 30 сентября заявил, что глава Украины Владимир Зеленский начинает надоедать миру. По его словам, даже сторонники Киева осознают, что украинский кризис неустойчив и сложен с финансовой точки зрения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соцсети политика.

«Посмотрите, как меняется отношение к украинскому президенту Зеленскому, который начинает надоедать всему миру. Уже самые большие «ястребы» поняли, что невероятно финансово сложный конфликт на Украине в долгосрочной перспективе неустойчив, и начинают говорить с Зеленским другим языком», — заявил Фицо.

Как отмечает политик, Зеленскому в ходе недавней поездки в Соединенные Штаты не удалось выступить в конгрессе. Он также напомнил о скандале с нацистом во время визита украинского лидера в канадский парламент.

«Без колебаний [Зеленский] стоя аплодировал фашисту», — уточнил Фицо.

До этого издание Politico писало, что в ходе недели высокого уровня на Генеральной Ассамблее ООН западные страны намекнули Владимиру Зеленскому об усталости от Украины.

Ранее экс-премьер Словакии заявил о плачевном состоянии армии из-за помощи ВСУ.

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