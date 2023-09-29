Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Азербайджан намерен разрешить экспертам ООН въехать на территорию Нагорного Карабаха

CBC: Азербайджан намерен разрешить экспертам ООН въехать на территорию Карабаха

close
100%
David Ghahramanyan/Reuters

Азербайджан намерен разрешить экспертам ООН въехать на территорию Нагорного Карабаха, сообщает телеканал CBC.

По данным телеканала, регион был закрыт для международных наблюдателей и журналистов на протяжении нескольких месяцев, что затрудняло независимое подтверждение информации, распространяемой различными правительствами. Азербайджан намерен допустить международную группу экспертов ООН в этот район «в течение нескольких дней».

Ранее сообщалось, что Евросоюз готов оказать жителям Нагорного Карабаха дополнительную гуманитарную помощь в размере €5 млн, заявил официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано.

Стано подчеркнул, что Евросоюз призывает Азербайджан дать «международный доступ» в Нагорный Карабах «для обеспечения независимого мониторинга ситуации на местах». Он также заявил, что Азербайджан несет ответственность за обеспечение прав и безопасности армян Карабаха, за их право жить в собственных домах «без запугивания и дискриминации».

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях