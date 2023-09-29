Европейский чиновник оценил участившиеся атаки ВСУ по Крыму

Украина активизировала ракетные удары и атаки беспилотников по Крыму, в то время как прогресс четырехмесячного контрнаступления Вооруженных сил страны на востоке и юге замедляется. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Неназванный европейский чиновник заявил агентству, что эти операции являются частью более широкой стратегии, нацеленной на российские линии снабжения, логистику и способность проводить наступательные операции.

«Участившиеся нападения подчеркивают прогресс Украины в постепенном ослаблении военных усилий России <...> Но они вряд ли позволят Украине совершить решающий прорыв в наземной войне в этом году», — приводит его слова агентство.

По мнению научного сотрудника Национального института стратегических исследований в Киеве, если Крым как база материально-технического снабжения станет уязвимым, то ВСУ «смогут больше работать с российскими войсками на материке».

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ожидаемая украинской армией передача западных дальнобойных ракет ATACMS и Taurus не компенсирует количественное преимущество российского вооружения.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал ошибки Украины при контрнаступлении.