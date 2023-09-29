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В МИД Чехии выступили за возвращение посла в Россию

Глава МИД Чехии Липавский выступил за возвращение посла в Россию

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Depositphotos

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский выступил за возвращение посла республики в Россию, где его обязанности исполняет советник-посланник. Об этом он заявил в интервью порталу seznamzpravy.cz.

«Мы должны смотреть на это [возвращение посла в Россию] с практической стороны — с точки зрения способности Чехии реализовывать свои интересы в России», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Липавский также выступил против понижения дипотношений между Москвой и Прагой.

До этого президент Чехии Петр Павел заявил, что на сегодняшний день не может представить возвращение посла страны в Россию.

«Задаю себе очень принципиальный вопрос, что бы мы, Чехия, получили от того, если бы старались восстановить пост посла в РФ. Вижу, скорее, негативные моменты, чем позитивные», — заявил Павел.

На данный момент посольство Чехии в России возглавляет советник-посланник. Действующий посол Витезслав Пивонька с 2022 года находится в Праге и не планирует возвращаться в Россию.

Ранее в Чехии назвали Россию главной угрозой для безопасности страны.

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