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Токаев заявил о намерении Казахстана развивать всестороннее сотрудничество с РФ

Токаев: Казахстан придерживается курса на всестороннее сотрудничество с Россией

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан придерживается курса на всестороннее сотрудничество с Россией. Об этом он сообщил в интервью агентству «Казинформ».

По его словам, Казахстан не является «анти-Россией», и Астана придерживается курса на сотрудничество с Москвой.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым Жомарт Токаев заявил, что страна соблюдает санкционный режим в отношении России. Об этом он сообщил в ходе встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.

По его словам, Берлину не стоит беспокоиться из-за возможного обхода санкций. По его словам, Астана находится в контакте с соответствующими организациями по соблюдению санкций.

Также сообщалось, что Токаев на пресс-конференции по итогам переговоров с федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что республика готова увеличить объемы поставок нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба».

Ранее Путин встретил Ким Чен Ына на космодроме Восточный.

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