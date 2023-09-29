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Путин поприветствовал участников форума городов-побратимов РФ и Белоруссии

Путин назвал партнерство городов Белоруссии и РФ механизмом народной дипломатии

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей XII Встречи городов-побратимов РФ и Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Дорогие друзья! Сердечно приветствую вас по случаю открытия в Бресте XII Встречи городов-побратимов России и Беларуси», — сказано в телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля.

В своем приветствии российский лидер отметил, что партнерские отношения, связывающие города двух стран, являются значимым и эффективным механизмом народной дипломатии..

Президент России также отметил важность проведения молодежного мероприятия, посвященного вопросам патриотического воспитания. По слова Путина, работа в данном направлении особенно актуальна сейчас из-за внешних угроз, с которыми сталкиваются Россия и Белоруссия.

Форум городов-побратимов Белоруссии и РФ проходит с 28 по 29 сентября в Бресте. В мероприятии примут участие делегаты из 24 городов Беларуси и 67 городов России.

26 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Киргизии.

До этого Лукашенко в ходе встречи в Минске с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко заявил, что встретится с Путиным 15 октября в Киргизии.

Ранее Путин на встрече с Лукашенко назвал стабильными отношения РФ и Белоруссии.

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