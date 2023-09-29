Додон счел невозможной нормализацию отношений РФ и Молдавии при власти в Кишиневе

Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что с действующей в Молдавии властью «никаких хороших отношений» с Москвой не будет. По его словам, Кишинев делает все возможное, чтобы порвать с РФ. Слова Додона приводит РИА Новости.

«Подавляющее большинство граждан, я уверен, хотят, чтобы мы имели стратегическое партнерство с Российской Федерацией, чтобы были прямые авиарейсы из Кишинева в Москву. С нынешней властью никаких хороших отношений с Москвой не будет. Она под диктовку своих кураторов делает все возможное, чтобы разорвать любые отношения с Россией», — сказал экс-президент Молдавии.

Как отметил Додон, действующий президент Майя Санду и ее партия должны были заниматься тем, чего хотят граждане. А молдаване хотят «дружить со всеми», считает политик.

Еще в 2020 году президентом Молдавии стала лидер условно прозападной партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Год спустя политической силе удалось получить большинство в парламенте после досрочных выборов и активизировать курс на сближение с Евросоюзом и США.

В 2022 году Молдавия получила статус кандидата на вступление в ЕС вместе с Украиной. В ходе украинского конфликта в Кишиневе начали говорить о «российской угрозе» и сокращать связи с СНГ. В частности, в мае 2023 года Санду обвинила Россию в попытке «свержения» молдавских властей.

Ранее в Молдавии призвали выбрать европейские ценности вместо отношений с Россией.