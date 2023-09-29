Политолог объяснил, почему Израиль отказывается поставлять оружие Киеву

Политический обозреватель Андрей Перла в эфире Tsargrad.tv дал оценку прошедшей в кулуарах Генассамблеи ООН встрече президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, по результатам которой было заявлено, что Тель-Авив намерен оказывать Украине только гуманитарную поддержку.

Эксперт отметил, что несмотря на то, что Украина постоянно пытается переманить Израиль на свою сторону, Нетаньяху по-прежнему сохраняет нейтралитет, поскольку является настоящим национальным лидером и опирается исключительно на интересы своей страны.

«За это его постоянно атакуют. Тем не менее Тель-Авив, конечно, заинтересован в том, чтобы не пытаться оказывать киевскому режиму военную помощь, а стараться соблюдать очень осторожный нейтралитет, поддерживать хоть какие-то отношения с Россией, не давать Зеленскому вожделенную систему ПРО «Железный купол» и оружие», — сказал Перла.

Он выразил надежду, что Нетаньяху сумеет выстоять и сохранить нейтралитет, несмотря на сильное давление запада и проукраинской оппозиции в собственной стране.

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский был убран из ежегодного списка 50 самых влиятельных евреев мира израильской газеты Jerusalem Post. Примечательно, что в прошлом году украинский лидер стоял на первом месте в списке. Тогда издание назвало его не только влиятельнейшим евреем мира, но и одним из самых влиятельных людей на свете.

Ранее США и Израиль пришли к договоренности по визовому режиму.