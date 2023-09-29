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В Китае заявили, что Россия знает о контактах Пекина и Вашингтона

Посол Китая Чжан: Россия располагает полной информацией о контактах КНР и США

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Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил ТАСС, что РФ обладает всей информацией о контактах между Пекином и Вашингтоном.

«О встречах между Китаем и США российская сторона располагает полной информацией. Мы проинформировали», — сказал он.

Чжан Ханьхуэй отметил, что США не отправляли через Китай посланий России.

«Вообще не было, — сказал посол, отвечая на вопрос, не передавал ли глава Министерства иностранных дел КНР Ван И во время своего визита в Москву посланий по дипломатическим каналам после переговоров с советником президента Соединенных Штатов по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном.

20 сентября президент России Владимир Путин заявлял, что Москва и Пекин выступают с единых позиций формирования многополярного мира. Об этом глава российского государства сообщил на встрече с главой МИД Китая Ван И.

Днем 20 сентября Ван И заявил, что достиг ряд договоренностей с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым и главой МИД страны Сергеем Лавровым.

Путин на встрече с китайским дипломатом сообщил, что принял приглашение Си Цзиньпина посетить Китай в октябре 2023 года.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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