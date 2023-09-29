Политолог раскрыл смысл слов Буданова о «пешем» наступлении ВСУ

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев в эфире Tsargrad.tv объяснил смысл слов главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что украинские войска должны наступать «пешком».

По мнению эксперта, раз Буданов заявил о «пешем» наступлении ВСУ в интервью Wall Street Journal, значит намекает на недостаточное количество бронетехники и просит у Запада еще больше.

«Тем не менее Буданов хочет сказать, что, несмотря на отсутствие техники, все равно ВСУ упорно наступают, то есть выполняют задачи со стороны США. То есть он, Буданов, и, наверное, не только он, а вообще все военно-политическое руководство киевского режима, несмотря на трудности и даже недостачу поставок вооружения и военной техники, все равно продолжают наступление. Я бы так это перевел в подтексте», — пояснил Перенджиев.

Как утверждает Буданов, контрнаступление Украины не остановится из-за непогоды. По его словам, не стоит опасаться того, что бронетехника завязнет в размокшем грунте во время распутицы, поскольку «большая часть наступления, к сожалению, итак проходит пешком».

Президент Украины Владимир Зеленский в начале сентября заявлял, что не стоит ждать от контрнаступления ВСУ хеппи-энда, так как за время военных действий Украина потеряла многих людей.

Ранее в США рассказали о нежелательных последствиях замедления контрнаступления ВСУ.