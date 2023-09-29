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Путин решил денонсировать европейскую конвенцию о защите нацменьшинств

Путин внес в ГД проект денонсации Рамочной конвенции о защите нацменьшинств

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ВЭФ

Законопроект о денонсации Рамочной конвенции Совета Европы (СЕ) о защите национальных меньшинств внесен в Госдуму президентом России Владимиром Путиным. Текст документа размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Документ был подписан РФ в Страсбурге 28 февраля 1996 года.

В пояснительной записке к проекту закона говорится, что резолюцией Комитета министров Совета Европы от 27 сентября 2022 года были существенно ограничены полномочия российского эксперта в Консультативном комитете, созданном для осуществления мониторинга выполнения участниками Рамочной конвенции своих обязательств в области защиты нацменьшинств.

Россия также лишилась возможности участвовать в выработке решений по интересующим вопросам и отслеживать на международном уровне случаи нарушения прав нацменьшинств, в первую очередь русскоязычного населения за рубежом, отмечается в ней.

Согласно законопроекту, прекращение участия РФ в договоре «позволит избежать дискриминационного отношения к Российской Федерации в рамках данного мониторингового механизма Совета Европы и не нанесет ущерба соблюдению прав национальных меньшинств».

В августе Путин подписал указ о приостановке отдельных положений договоров по налогообложению с 38 недружественными странами.

Ранее Путин подписал закон о повышении призывного возраста.

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