В Венгрии предположили, что часть полагающихся стране от ЕС денег передана Киеву

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предположил, что часть полагающихся Будапешту от ЕС денег могли передать Украине. По его словам, в условиях невозможности обеспечить Киев ранее обещанными финансами, кто-то из стран ЕС «денег не получил». Об этом он заявил в эфире радио «Кошут».

«Может быть, что часть их [денег] уже на Украине. Когда нет денег, чтобы дать Украине ранее обещанные объемы, а мы обещаем дать новые и есть кто-то, кто денег не получил, то разумно предположить, что этих денег уже нет», — заявил Орбан.

Премьер-министр Венгрии отметил, что Брюссель по этому вопросу «не высказывается ясно». Он также напомнил, что Евросоюз должен Будапешту более €3 млрд.

До этого Орбан заявил, что Еврокомиссии не удастся добиться внесения правок в бюджет, предусматривающих выделение Украине €50 млрд и средств на принудительное размещение мигрантов в Европе.

Премьер-министр пояснил, что для того, чтобы реализовать эти поправки, нужно, чтобы все 27 стран ЕС пополнили семилетний бюджет, но за последние полтора года члены ЕС уже предоставили на эти цели €70 млрд.

Ранее в Венгрии заявили о нежелании давать Украине ни копейки из бюджета ЕС.