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Стало известно, что обсудят Си Цзиньпин и Путин во время визита в Китай

Посол КНР в РФ: в ходе визита Путина стороны обсудят стратегические вопросы

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Михаил Терещенко/РИА Новости

Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй сообщил, что Владимир Путин во время предстоящей поездки в Китай обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином стратегические вопросы. Об этом дипломат заявил в беседе с ТАСС.

«На встрече на высшем уровне наши лидеры будут обсуждать все актуальные и самые важные вопросы и двустороннего сотрудничества, и нашего стратегического взаимодействия на международной арене», — сказал Ханьхуэй.

Ранее российский лидер на встрече с главой МИД Китая Ван И заявил, что принял приглашение Си Цзиньпина посетить КНР в октябре этого года.

«Конечно, я с удовольствием принял приглашение председателя Китайской Народной Республики посетить Китай в октябре этого года в рамках мероприятия... «Один пояс, один путь», — сказал российский лидер.

Глава РФ заявил, что мероприятие полностью соответствует российским интересам, интегрирует идеи страны по созданию большого евразийского пространства, а также и интересам Китая.

До этого Путин сообщил, что у него с председателем КНР сложились дружеские отношения, что «безусловно помогает делу развития двусторонних отношений и межгосударственных связей».

Ранее Байден счел, что Китай Россию «не так уж и уважает».

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