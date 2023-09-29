Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США заявили о «неопровержимых доказательствах» причастности Байдена к сделкам сына

Сенатор Комер заявил, что Байден замешан в бизнес-схемах сына

close
100%
Kevin Lamarque/Reuters

Член палаты представителей США, республиканец от штата Кентукки Джеймс Комер заявил о существовании «неопровержимых доказательств» того, что президент страны Джо Байден причастен к бизнес-схемам сына Хантера Байдена. Об этом он заявил в эфире Fox News.

«Есть неопровержимые доказательства того, что Джо Байден был замешан во всех этих теневых бизнес-схемах. Это проблема. Это угроза нашей национальной безопасности», — заявил Комер.

По его словам, банковские переводы показывают, что «Байден взял $20 млн долларов у иностранных граждан как минимум в пяти разных странах».

«Они [Джо и Хантер Байдены] не могут сказать, что они делали, чтобы заработать эти $20 млн долларов», — отметил конгрессмен.

Ранее комитет по надзору палаты представителей конгресса США впервые направил повестку для предоставления информации о банковском счете сына американского президента Хантера Байдена.

Отмечается, что ранее направленная повестка является первым случаем, когда комитет направил банку запрос на получение информации о счетах непосредственно Байдена-младшего. Выданные до этого повестки касались информации о деловых партнерствах Байдена-младшего. Глава комитета по надзору республиканец Джеймс Комер назвал повестку «очень конкретной».

Уточняется, что комитет планирует направить повестки и самому Хантеру Байдену, а также Джеймсу Байдену, младшему брату президента, для получения их личных и деловых документов.

Ранее в США заявили, что у Байдена «разбито сердце» из-за обвинений в адрес сына.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях