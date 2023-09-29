Сенатор США выступил против финансовой помощи Украине

Сенатор-республиканец Рэнд Пол заявил, что для того, чтобы избежать шатдауна правительства США, он согласен на ускоренное голосование по бюджету, в который не будут закладываться средства на помощь Украине. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Чтобы избежать шатдауна правительства, я согласен на ускоренное голосование по принятию бюджета без помощи Украине», — заявил сенатор.

По его словам, если американское руководство настаивает на финансировании правительства другой страны за счет США, то ему следует винить в задержке принятия бюджета исключительно собственную бескомпромиссность.

Шатдаун в США означает временную приостановку работы правительства. Такая ситуация возникает, когда конгрессу не удается согласовать финансирование деятельности госорганов, из-за чего некритичные органы на время закрываются, а их работники отправляются в неоплачиваемый отпуск.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что не знает, как избежать шатдауна, при этом он не считает его неизбежным.

Ранее Байден заявил о катастрофических последствиях возможного шатдауна в США.