Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Во Франции призвали Зеленского уйти в отставку после скандала с ветераном СС в Канаде

Филиппо призвал Зеленского и Трюдо к отставке из-за скандала с ветераном СС

close
100%
Panoramic/Global Look Press

Глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал Владимира Зеленского и премьер-министра Канады Джастина Трюдо уйти в отставку после скандала с чествованием ветерана в канадском парламенте. Об этом он написал в соцсети X.

«Трюдо и Зеленский должны осознать последствия и уйти. Из порядочности и уважения к жертвам нацистского варварства! Отставка!» — написал политик.

Он добавил, что были поданы запросы об экстрадиции старого нациста.

22 сентября в канадский парламент во время визита Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого представили как ветерана борьбы против русских. В действительности он воевал в составе дивизии «Галичина» войск СС, она комплектовалась из украинских националистов и стала известной своими зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.

Инцидент вызвал волну возмущения у общественности. Трюдо извинился за «ужасную ошибку» и признал чествование эсэсовца чудовищным надругательством над памятью пострадавших от фашизма. Свои извинения еврейской общине страны принес и спикер канадской палаты общин Энтони Рота.

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях