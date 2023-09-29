Во Франции призвали Зеленского уйти в отставку после скандала с ветераном СС в Канаде

Глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал Владимира Зеленского и премьер-министра Канады Джастина Трюдо уйти в отставку после скандала с чествованием ветерана в канадском парламенте. Об этом он написал в соцсети X.

«Трюдо и Зеленский должны осознать последствия и уйти. Из порядочности и уважения к жертвам нацистского варварства! Отставка!» — написал политик.

Он добавил, что были поданы запросы об экстрадиции старого нациста.

22 сентября в канадский парламент во время визита Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого представили как ветерана борьбы против русских. В действительности он воевал в составе дивизии «Галичина» войск СС, она комплектовалась из украинских националистов и стала известной своими зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.

Инцидент вызвал волну возмущения у общественности. Трюдо извинился за «ужасную ошибку» и признал чествование эсэсовца чудовищным надругательством над памятью пострадавших от фашизма. Свои извинения еврейской общине страны принес и спикер канадской палаты общин Энтони Рота.

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.