Помощники Байдена прошли через допросы спецпрокурора

Ближайшие помощники и члены администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена были допрошены спецпрокурором по делу о секретных документах, обнаруженных у Байдена дома в Делавэре и в офисе его вашингтонского аналитического центра, сообщает газета The New York Times.

По данным источника издания, среди допрошенных спецпрокурором Робертом Хёром оказались помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и старший помощник Байдена Стив Рикетти.

Одним из наиболее высокопоставленных членов администрации Байдена, которого допросил Хёр, стал также государственный секретарь США Энтони Блинкен. Также были допрошены бывший руководитель аппарата сотрудников Белого дома Рон Клайн и постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер.

Ранее в конгрессе США прокомментировали наличие улик для импичмента президенту Джо Байдену.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.