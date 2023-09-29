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Названа ошибка Зеленского при контрнаступлении ВСУ

Asharq Al-Awsat: Зеленский ошибся, бросив все ресурсы на контрнаступление ВСУ

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Blair Gable/Reuters

Глава Украины Владимир Зеленский использовал все военные ресурсы в украинском контрнаступлении, однако не добился успеха. Об этом сообщается в материале Asharq Al-Awsat.

«Владимир Зеленский прибег к мобилизации и вложил все имеющиеся у него средства и оружие в реализацию контрнаступления против России, надеясь переломить ход военных действий и вернуть потерянные территории. Но ветер подул в противоположную сторону. Контрнаступление ВСУ так и не достигло поставленных целей, обернувшись полным провалом», — сказано в статье.

Автор публикации отметил, что по этому поводу разочарованы и на Западе.

29 сентября обозреватель Le Monde Филипп Рикар сообщал, что Зеленский попал в ловушку на политической арене из-за провала контрнаступления украинских войск.

Накануне газета The New York Times писала, что замедление темпов украинского контрнаступления невыгодно для Киева, так как в октябре ожидается заметное ухудшение погоды и сильные дожди.

До этого руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что в настоящее время большая часть контрнаступления «проходит пешком». Еще в начале месяца представитель Киева говорил, что армия страны продвигается медленнее запланированного. Но несмотря на это, наступление ВСУ продолжится даже после наступления холодов, заверил он.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал ошибки Украины при контрнаступлении.

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