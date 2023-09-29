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Президент Бразилии возьмет паузу в работе в связи с хирургической операцией

Президенту Бразилии Луле да Силве предстоит операция на бедренной кости

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Adriano Machado/Reuters

Согласно информации агентства EFE, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва возьмет паузу в работе с пятницы, так как ему предстоит перенести операцию на бедренной кости.

В пятницу глава государства будет доставлен в больницу в столице страны. Планируется, что операция будет проведена в тот же день под общим наркозом и займет несколько часов.

После хирургического вмешательства ожидается, что Лула да Силва, которому в октябре исполнится 78 лет, пробудет в больнице пять дней. Затем он вернется домой, где продолжит процесс восстановления после операции.

Полное восстановление ожидается в течение трех-четырех недель.

В сентябре первая леди Соединенных Штатов Джилл Байден заразилась COVID-19, у нее наблюдаются слабые симптомы. В июле 2022 года американские власти сообщили, что президент Джо Байден также получил положительный результат теста на наличие коронавируса. Согласно пресс-службе президента, он продолжал полностью исполнять свои должностные обязанности, находясь на карантине.

На текущий момент у самого президента тест дал отрицательный результат, но теперь Байдена ждут регулярное тестирование и мониторинг. В отличие от жены, он уже успел вернуться в Белый дом.

Ранее в российских аптеках заявили о дефиците популярного антидепрессанта.

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