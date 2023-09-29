В Венгрии прокомментировали ход вступления Швеции в НАТО

Глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш заявил, что в Будапеште сомневаются, что Швеция собирается вступить в НАТО, сообщает РИА Новости.

«Мы ничего не исключаем, вопрос в том, важно ли это для шведов? Потому что из поведения шведов мы можем сделать вывод, что им это не важно... Для того, чтобы быть в одном союзе, необходимо уважение и доверие. Шведы в последний период сделали все, чтобы разрушить уважение и доверие между двумя странами. Их надо строить, а не разрушать», — отметил Гуйяш.

Он заявил, что возможно для Швеции будет лучше, если венгерский парламент проголосует против ратификации вступления Швеции в НАТО, так как иной «результат был бы крайне сомнительным».

Ранее руководитель Министерства обороны Финляндии Антик Хяккянен заявил, что страна, даже будучи членом НАТО, не планирует размещать на своей территории ядерное оружие.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.