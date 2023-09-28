Бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong порекомендовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому покинуть свой пост и свою страну, пока тот еще может это сделать.

«Ради его жены и детей я бы посоветовал ему уйти в отставку добровольно и бежать из страны», — высказался Риттер.

По мнению экс-разведчика, если Зеленский не поторопится, то нарвется на гнев офицеров, которые «ощущают себя преданными из-за непрофессионализма» главы государства.

Риттер также отметил, что среди украинцев поднимаются недовольства из-за того, что некоторые граждане не получают пенсии и необходимую врачебную помощь. Это связывают с некомпетентным руководством Зеленского, отмечает спикер.

«Зеленский поверженный политик на данный момент. <…> Его дни сочтены», — констатировал экс-военный.

До этого Риттер говорил, что Зеленский находится в крайне плохом положении, поэтому США нет смысла продолжать финансирование киевских властей.

Ранее в США заявили, что Зеленский способен только капитулировать