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Американский экс-военный порекомендовал Зеленскому бежать из страны

Экс-разведчик США Риттер посоветовал Зеленскому покинуть пост и Украину

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Blair Gable/Reuters

Бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong порекомендовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому покинуть свой пост и свою страну, пока тот еще может это сделать.

«Ради его жены и детей я бы посоветовал ему уйти в отставку добровольно и бежать из страны», — высказался Риттер.

По мнению экс-разведчика, если Зеленский не поторопится, то нарвется на гнев офицеров, которые «ощущают себя преданными из-за непрофессионализма» главы государства.

Риттер также отметил, что среди украинцев поднимаются недовольства из-за того, что некоторые граждане не получают пенсии и необходимую врачебную помощь. Это связывают с некомпетентным руководством Зеленского, отмечает спикер.

«Зеленский поверженный политик на данный момент. <…> Его дни сочтены», — констатировал экс-военный.

До этого Риттер говорил, что Зеленский находится в крайне плохом положении, поэтому США нет смысла продолжать финансирование киевских властей.

Ранее в США заявили, что Зеленский способен только капитулировать

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