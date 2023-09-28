В Турции обсудили шаги для активизации зерновой сделки

Совет нацбезопасности Турции провел заседание в Анкаре, в ходе которого обсуждались Украина, Сирия, Ирак и Ливия, а также будущее зерновой сделки. Об этом сообщает ТАСС.

«Обсуждались последние события, связанные с продолжающейся войной на Украине, и возможные шаги для активизации черноморской зерновой инициативы. Была подтверждена решимость Турции продолжать усилия по безотлагательному завершению войны путем установления справедливого и прочного мира», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что Совбез Турции подтвердил решимость ликвидировать Рабочую партию Курдистана на территории страны.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил турецким журналистам, что переговоры по поставкам зерна из России при участии Турции и Катара ведутся на уровне глав МИД трех государств. Эрдоган отметил, что в вопросе зернового коридора целью президента России Владимира Путина являются африканские страны.

18 сентября постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что у генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и его команды нет рычагов, чтобы решить системные проблемы с реализацией российской части зерновой сделки.

Ранее Блинкен обсудил зерновую сделку с Гутерришем.