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В Конгрессе США прокомментировали наличие улик для импичмента Байдена

Конгрессмен США Раскин: у республиканцев нет улик для импичмента Байдена

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Kevin Lamarque/Reuters

Демократ Джейми Раскин заявил, что у республиканцев нет оснований для импичмента действующего президента США Джо Байдена. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, комитет палаты представителей США получил 12 тыс. страниц банковских данных, которые напечатаны на обеих сторонах, ни одна из них не показывает переводы средств на счета Байдена.

Он утверждает, что педалируемый республиканцами импичмент Байдена ведется в интересах экс-президента США Дональда Трампа. В связи с этим он потребовал вызова для дачи показаний адвоката Трампа, экс-мэра Нью-Йорка Руди Джулиани и предпринимателя Льва Парнаса. По итогам голосования комитет не поддержал эту инициативу.

До этого президент США Джо Байден заявил, что республиканцам в палате представителей пришло время начать работать, чтобы предотвратить шатдаун.

Байден заявил, что «небольшая группа радикально настроенных республиканцев» не хотят выполнять свои обязательства. Политик предупредил, что приостановка работы правительства дорого обойдется американскому народу.

Ранее Байдена обвинили в нарушении Конституции США.

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