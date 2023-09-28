Захарова обвинила Запад в подрыве работы ОБСЕ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад последовательно подрывает функционал Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом пишет ТАСС.

«Западное сообщество внутри этой организации проводит деструктивную политику», — подчеркнула она.

До этого глава МИД Австрии Шалленберг выступил за участие России и Белоруссии в заседаниях ОБСЕ.

«В эту организацию входят 57 стран-членов. И на наши встречи нужно приглашать все 57 стран-участниц, включая министров иностранных дел Белоруссии и России», — сказал он на пресс-конференции в Вене, отметив, что то же самое сказал во время министерской встречи в Польше.

До этого Шалленберг выступил за сохранение диалога с Россией на международных площадках. По его словам, решение ключевых глобальных вопросов невозможно без участия Москвы.

ОБСЕ была создана в 1975 году в Хельсинки как Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). Заявленной задачей организации было создание единой европейской архитектуры безопасности на фоне биполярной конфронтации. В 1990 году организация была переименована в ОБСЕ.

Ранее в Совфеде обвинили Эрдогана в нарушении обязательств перед Россией.