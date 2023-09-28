Президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что в будущем его страна столкнется с «трудностями» на границе с Российской Федерацией. Такое заявление он сделал на совместном пресс-брифинге с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем, который в настоящее время находится в Хельсинки, передает РИА Новости.

«Несомненно, в будущем мы столкнемся с трудностями. Это очевидно», — сказал финский лидер.

Он также указал, что безопасность Финляндии «максимизируется», поскольку страна уже является членом НАТО.

На прошлой неделе стало известно, что Финляндия построит еще 72 км заграждений на границе с РФ в 2023–2024 годах.

28 сентября сообщалось, что Финляндия и Норвегия усилили контроль на границе за автомобилями из России.

До этого финский дипломат Яакко Илониеми заявил, что Финляндия восстановит отношения с Россией только после политических изменений.

Ранее в Финляндии заявили о важности сохранения Западом отношений с Россией.