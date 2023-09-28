Евросоюз продлил на год механизм предоставления убежища гражданам Украины

Европейский союз (ЕС) пролонгировал механизм предоставления убежища гражданам Украины еще на один год — до марта 2025 года. Об этом сказано в официальном заявлении Совета ЕС.

«Совет согласился продлить временную защиту <...> с 4 марта 2024 года по 4 марта 2025 года», — указывается в заявлении.

По оценке Евросовета, данное решение было принято, чтобы обеспечить уверенность для более чем 4 млн украинских вынужденных переселенцев, которые на данный момент проживают в странах Евросоюза.

До этого стало известно, что Евросоюз намерен пересмотреть правила приостановки действия безвизового режима для въезда в ЕС.

В марте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что Европейский союз намерен выделить €500 млн на прием 50 тысяч беженцев до 2025 года.

Ранее активистка движения за права беженцев и мигрантов Ана Исабель Мартинес заявляла, что иностранцы, которые выезжают в ЕС с территории Украины, сталкиваются с расизмом при пересечении границы.