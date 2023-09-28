Путин призвал глав регионов сосредоточиться на развитии инфраструктуры

Главам российских регионов следует уделить особое внимание вопросам развития инфраструктуры в доверенных им субъектах страны. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

В четверг, 28 сентября, глава государства провел встречу с избранными руководителями регионов. При этом он отметил, что качество жизни граждан напрямую зависит от состояния инфраструктуры в том или ином населенном пункте.

«Рассчитываю, что особое внимание вы будете уделять развитию инфраструктуры: транспортной, инженерной, коммунальной, социальной», — подчеркнул президент.

Кроме того, Путин призвал руководителей регионов всегда вести прямой диалог с людьми и принимать решения на основе интересов населения. Глава Кремля уточнил, что губернаторам необходимо направить все свои усилия на комплексное и приносящее зримый результат развитие субъектов страны. В таком случае РФ также сможет двигаться вперед, указал российский лидер.

Всего во встрече с президентом приняли участие 26 глав регионов государства. Речь идет о субъектах, где в начале сентября 2023 года состоялись выборы руководителей высших органов исполнительной власти.

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