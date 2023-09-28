Евросоюз может расшириться до 36 стран

Главной темой обсуждения на заседании Европейского политического сообщества 5 октября в Гранаде станет возможное расширение ЕС до 36 стран. Об этом сообщается на сайте испанского председательства Евросоюза.

«Основное внимание неформальной министерской встречи ... 28 сентября, будет сосредоточено на необходимости внутренней подготовки к возможному созданию ЕС, насчитывающего до 36 государств-членов, и в то же время на усилении поддержки стран-кандидатов со стороны ЕС, а также сотрудничества с остальным миром и третьими государствами, в соответствии с концепцией Открытого Стратегического Самоуправления», — говорится в заявлении.

В настоящее время в Евросоюз входят 27 стран. Странами – кандидатами на вступление являются Турция, Северная Македония, Черногория, Сербия, Албания, Босния и Герцеговина, Украина и Молдавия. Также на получение статуса кандидата претендует Косово.

До этого Politico писало, что ЕС планирует усилить оборонный потенциал для противостояния с РФ.

Европейское политическое сообщество было создано по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона в 2022 году для осуществления координации политики европейских стран и диалога ЕС со странами-кандидатами, в том числе Украиной и Молдавией. На встречи сообщества, проходящие два раза в год, приезжают лидеры 44 государств.

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