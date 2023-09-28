Баку призывает карабахских армян не покидать Нагорный Карабах

Азербайджан призывает этнических армян, проживающих на территории Нагорного Карабаха, остаться в регионе и стать частью азербайджанского общества. Соответствующее заявление опубликовано на сайте азербайджанского МИДа.

В министерстве пояснили, что нынешний выезд армянских жителей Карабаха является их личным и индивидуальным решением и не имеет ничего общего с принудительным переселением.

«Если некоторые слои жителей Армении не хотят жить и подчиняться законодательству и правлению Азербайджана, мы не можем заставить их это сделать. Наоборот, мы призываем армян не покидать места своего проживания и быть частью многонационального Азербайджана», — говорится в официальном заявлении.

Как сообщила пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян, по состоянию на утро 28 сентября в республику из Нагорного Карабаха прибыли более 65 тысяч беженцев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с карабахскими беженцами, заявил, что самое главное сейчас — обеспечить людей надлежащими условиями жизни.

Ранее МИД РФ призвал Армению и Азербайджан вернуться к дипломатическому урегулированию в ситуации в Нагорном Карабахе.