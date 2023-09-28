В Кремле призвали обеспечить нормальными условиями жизни покинувших Карабах армян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с беженцами из Нагорного Карабаха заявил, что самое главное сейчас — обеспечить людей надлежащими условиями жизни.

«Люди изъявили желание покинуть Карабах. Здесь главное, чтобы тем, кто принял такое решение, были обеспечены нормальные условия жизни», — сказал представитель Кремля во время брифинга.

Как сообщила пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян, по состоянию на утро 28 сентября в республику из Нагорного Карабаха прибыли более 65 тысяч беженцев.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах до 1 января 2024 года.

Ранее МИД РФ призвал Армению и Азербайджан вернуться к дипломатическому урегулированию в ситуации в Нагорном Карабахе.