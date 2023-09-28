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Востоковед раскрыл, что ждет жителей Нагорного Карабаха

Востоковед Курбанов: для жителей Нагорного Карабаха ничего не изменится

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Irakli Gedenidze/Reuters

Для жителей Нагорного Карабаха под контролем Баку ничего не изменится. Об этом в эфире «Радио 1» сообщил политолог, эксперт по ближнему востоку и Афганистану Маис Курбанов. Он напомнил, что граждане на данной территории и так много лет жили в Азербайджанской ССР.

«С карабахскими армянами, которые будут гражданами Азербайджана, ничего не произойдет. <...> С гражданами всe будет хорошо, просто сменится управленческий центр. Люди будут на своем языке учиться, на своем языке разговаривать, ничего здесь такого нет», — сказал Курбанов.

По мнению эксперта, конфликт Азербайджана и Армении мог бы развиваться в более негативном русле, если бы на помощь пришла армия НАТО. При таком развитии событий от двух стран не осталось бы ничего, подытожил эксперт.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Карабахе. Целью боевых действий было названо пресечение «широкомасштабных провокаций», а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня в регионе. Среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.

28 сентября глава Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики. Принято решение распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года.

Ранее российские миротворцы завершили эвакуацию вертолетами пострадавших при взрыве в Карабахе.

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