Генсек НАТО Столтенберг встретился с Зеленским

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев, где уже провел встречу с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Reuters.

«Обсудили усиление украинской системы противовоздушной обороны», — говорится в публикации.

До этого Йенс Столтенберг заявлял, что США продолжат оказывать финансовую поддержку Киеву на фоне опасений республиканцев касательно отсутствия контроля за выделенными Украине денежными средствами.

Также Йенс Столтенберг заявил, что Украина нуждается в средствах противовоздушной обороны (ПВО). Он указал, что Североатлантический альянс готов к длительному пути в вопросе поддержки Украины.

До этого обозреватель Джозеф Боско заявлял, что Киев должен принять мысль о возможной капитуляции во время второго президентского срока нынешнего главы Белого дома Джо Байдена или бывшего президента США Дональда Трампа.

Ранее генсек НАТО заявлял, что США сфокусируются на Китае после Украины.