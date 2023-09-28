В Кремле прокомментировали предложение Армении к РФ по поводу Римского статута

Пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова спросили в ходе брифинга, как относятся в Кремле к предложению армянских властей подписать двустороннее соглашение для юридического решения по Римскому статуту.

Песков отметил, что Еревану прекрасно известно, что Россия не является участником Международного уголовного суда (МУС) и каково отношение России на решение МУС о выдаче ордера на арест президента Владимира Путина.

«В Ереване об этом очень хорошо известно. Это не то, что мы приветствуем», — сказал Песков.

При этом он отметил, что Армения — суверенное государство и Москва надеется, что подобные решения не повлияют на двусторонние отношения.

Ранее в этот день представитель Армении по международно-правовым вопросам Егише Киракосян заявил, что республика предложила России двустороннее соглашение для юридического решения по Римскому статуту.

Комиссия по государственно-правовым вопросам парламента Армении приняла законопроект о ратификации Римского статута МУС и направила его в парламент.

Россия вышла из состава МУС в 2016 году из-за ситуации с Крымом.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.