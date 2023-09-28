В Кремле прокомментировали возможную поездку Путина в Ереван

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал позможность поездки Владимира Путина в Армению.

«Нет», — ответил представитель Кремля на вопрос, планирует ли президент поездку в Армению.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах до 1 января 2024 года.

Ранее МИД РФ призвал Армению и Азербайджан вернуться к дипломатическому урегулированию в ситуации в Нагорном Карабахе.