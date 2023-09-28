Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Кремле рассказали, перед кем должна извиниться Канада за чествование ветерана СС

Песков: Канаде нужно солидаризироваться с инициативами России по осуждению нацизма

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами заявил, что после ситуации с чествованием ветерана СС не важно, перед кем извиняется Канада, важно осознание недопустимости аналогичной ситуации в будущем и осознание дефицита знаний в стране.

«Мои коллеги из Министерства иностранных дел говорили, что нас впереди ждет не одна инициатива по принятию совместного документа с осуждением нацизма, в том числе в нынешних проявлениях», — сказал он.

По мнению Пескова, важно, чтобы Оттава вынесла урок, после того позора, который с ней приключился.

«И потом свою позицию уже проявляла, когда она слышит инициативы Российской Федерации, чтобы Канада солидаризировалась с этими инициативами», — добавил представитель Кремля.

Песков сообщил, что российская сторона выдвинет на международных площадках в будущем еще не одну инициативу по принятию совместных документов с осуждением нацизма.

До этого посол Российской Федерации в Канаде Олег Степанов заявил, что принесенные премьер-министром страны Джастином Трюдо в связи с чествованием в парламенте украинского нациста извинения являются недостаточными. По его мнению, невзирая на нынешние глубокие разногласия между РФ и Канадой, канадские правительство и парламент должны найти смелость и принести извинения всем русским и русской общине Канады за позорный инцидент, за которым наблюдал весь мир.

27 сентября Трюдо признался, что сожалеет о чествовании эсэсовца. Он подчеркнул, что это была ошибка, которая скомпрометировала парламент и Канаду. По словам премьера, случившимся якобы воспользовалась Россия для того, чтобы начать «ложную пропаганду о том, за что борется Украина». При этом премьер-министр обратил внимание, что канадские власти продолжат поддержку Киева.

Ранее в Германии подтвердили присутствие своего посла на чествовании украинского эсэсовца.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях