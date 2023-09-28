В Кремле рассказали, перед кем должна извиниться Канада за чествование ветерана СС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами заявил, что после ситуации с чествованием ветерана СС не важно, перед кем извиняется Канада, важно осознание недопустимости аналогичной ситуации в будущем и осознание дефицита знаний в стране.

«Мои коллеги из Министерства иностранных дел говорили, что нас впереди ждет не одна инициатива по принятию совместного документа с осуждением нацизма, в том числе в нынешних проявлениях», — сказал он.

По мнению Пескова, важно, чтобы Оттава вынесла урок, после того позора, который с ней приключился.

«И потом свою позицию уже проявляла, когда она слышит инициативы Российской Федерации, чтобы Канада солидаризировалась с этими инициативами», — добавил представитель Кремля.

Песков сообщил, что российская сторона выдвинет на международных площадках в будущем еще не одну инициативу по принятию совместных документов с осуждением нацизма.

До этого посол Российской Федерации в Канаде Олег Степанов заявил, что принесенные премьер-министром страны Джастином Трюдо в связи с чествованием в парламенте украинского нациста извинения являются недостаточными. По его мнению, невзирая на нынешние глубокие разногласия между РФ и Канадой, канадские правительство и парламент должны найти смелость и принести извинения всем русским и русской общине Канады за позорный инцидент, за которым наблюдал весь мир.

27 сентября Трюдо признался, что сожалеет о чествовании эсэсовца. Он подчеркнул, что это была ошибка, которая скомпрометировала парламент и Канаду. По словам премьера, случившимся якобы воспользовалась Россия для того, чтобы начать «ложную пропаганду о том, за что борется Украина». При этом премьер-министр обратил внимание, что канадские власти продолжат поддержку Киева.

Ранее в Германии подтвердили присутствие своего посла на чествовании украинского эсэсовца.