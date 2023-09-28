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НАТО увеличит производство боеприпасов для Украины

Постпред США при НАТО заявила об увеличении производства боеприпасов для Киева

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Valentyn Ogirenko/Reuters

НАТО планирует увеличить производство боеприпасов для Украины и других членов организации, которые передали значительную часть собственного вооружения Киеву. Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на постоянного представителя США при НАТО Джулианну Смит.

«Итак, в НАТО начали работу в рамках того, что мы называем планом действий по оборонному производству, сосредотачиваясь на дефиците боеприпасов как для украинцев, так и для некоторых членов НАТО, которые оказывали помощь Украине, что привело к собственному дефициту», — заявила Смит.

Она отметила, что в Североатлантическом альянсе работают над усилением связей с частными производителями, чтобы ускорить производство военной продукции.

Смит подчеркнула, что НАТО продолжит оказывать поддержку Украине, воля организации остается «железной и неугасающей».

Ранее глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность в том, что Европейский союз (ЕС) поставит обещанный Украине миллион боеприпасов к февралю 2024 года. По ее словам, Европа «очень сильно» наращивает промышленность и военно-промышленную базу для достижения цели.

«Да, я уверена в этом. Мы очень сильно наращиваем промышленность, военно-промышленную базу. Этому уделяется большое внимание. Мы делаем все, что в наших силах…» — заявила фон дер Ляйен.

До этого глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что запросы Киева по вооружению, а также объемы используемой на Украине оборонной продукции превышают возможности НАТО.

Ранее в Германии признали, что поставляли Украине устаревшую технику.

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