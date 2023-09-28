Москва направила Стокгольму ноту в связи с осквернением памятного камня

Посольство России в Стокгольме направило ноту в МИД Швеции в связи с актом вандализма в отношении камня, установленного в память о советских военнослужащих в районе Карлсвик муниципалитета Лулео на севере королевства, сообщает диппредставительство в Telegram-канале.

В сообщении говорится, что установленный в 2015 году посольством совместно с муниципальными властями памятный камень был осквернен.

«Со своей стороны направили соответствующую ноту в МИД Швеции», — сказали в посольстве.

Уточняется, что российская сторона потребовала восстановить первоначальный облик памятника и расследовать данный инцидент.

В диппредставительстве не уточнили подробности инцидента, но уточнили, что за подобные действия в уголовном кодексе королевства предусматривается наказание.

До этого в Единецком районе Молдавии вандалы осквернили памятник в честь воинов 3-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

Ранее глава СК РФ Алексендр Бастрыкин поручил проверить ситуацию с осквернением советского памятника в Болгарии.