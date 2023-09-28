Мишустин заявил, что дети участников СВО должны учиться в лучших вузах

Российские власти продолжат делать все возможное, чтобы дети участников специальной военной операции (СВО) могли учиться в лучших вузах, заявил на полях VII Московского финансового форума премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС.

«Мы будем продолжать делать все возможное для того, чтобы ребята, чьи родители, родные защищают нашу страну, могли учиться в лучших вузах», — отметил он в беседе со студентами.

В марте в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий льготы при приеме в вузы для военнослужащих, участвовавших в боевых действиях на Украине, а также их детей.

В июле глава Минобрнауки России Валерий Фальков доложил президенту Владимиру Путину о том, что для таких детей выделена специальная квота в объеме 10% от всех бюджетных мест для поступления.

В сентябре замминистра просвещения Татьяна Васильева сообщила, что в российские педвузы по квоте для участников спецоперации и членов их семей зачислены 2 518 человек.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.