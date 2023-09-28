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Путин отметил роль «Росатома» в создании передовых вооружений

Путин: «Росатом» создает передовые вооружения, поддерживающие баланс в мире

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Президент Владимир Путин в поздравлении работникам атомной отрасли отметил, что госкорпорация по атомной энергии «Росатом» участвует в создании передовых технологий и вооружений, способных поддерживать глобальный стратегический баланс.

Ранее Путин поздравил работников атомной промышленности с профессиональным праздником, отмечаемым 28 сентября.

«Отрадно, что сегодня коллектив госкорпорации «Росатом», работники профильных предприятий и исследовательских центров приумножают замечательные традиции своих предшественников. Активно решают задачи по внедрению прорывных технологий в энергетике и космической сфере, ядерной медицине, экологии, по модернизации атомного ледокольного флота», — отметил глава государства.

Кроме того, Путин напомнил о том, что занятые в атомной отрасли также содействуют продвижению проектов в сфере информационной инфраструктуры, квантовых вычислений, а также производства инновационных материалов.

В настоящее время «Росатом» — один из лидеров мировой атомной промышленности, занимает пятое место в мире по запасам урана и пятое по объему добычи.

Ранее в «Росатоме» оценили работу МАГАТЭ.

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