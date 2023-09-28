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Пашинян рассказал, останутся ли армяне в Нагорном Карабахе

Премьер Армении Пашинян: в Нагорном Карабахе не останется армян

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Асатур Есаянц/РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства заявил, что в предстоящие дни в Нагорном Карабахе больше не останется армян, передает «Интерфакс».

Он отметил, что исход армян из Карабаха в результате политики Азербайджана по этнической чистке продолжается.

«Ситуация показывает, что в предстоящие дни в Нагорном Карабахе не останется армян. Это акт этнической чистки», — сказал премьер Армении.

До этого президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Самвел Шахраманян порекомендовал согражданам принять условия реинтеграции, которые были предложены азербайджанскими властями, и вынести решение о возможности остаться на местах своего проживания.

20 сентября, на следующий день после начала Азербайджаном «антитеррористической операции», Шахраманян заявил о готовности местных властей к шагам по защите мирного населения региона. В тот же день власти непризнанной республики объявили о прекращении огня по предложению российских миротворцев.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

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