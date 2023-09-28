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Путин поздравил работников атомной промышленности с профессиональным праздником

Путин: атомная промышленность вносит исключительно важный вклад в развитие РФ

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Илья Питалев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил работников атомной промышленности с профессиональным праздником, отмечаемым 28 сентября, и в поздравлении отметил важность этой сферы для развития страны. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«За этими успехами кропотливый труд многих поколений ученых, инженеров, специалистов разных направлений, которые вывели отрасль на лидирующие позиции, способствовали раскрытию ее мощного научного, технологического потенциала. Их именами и достижениями мы по праву гордимся. Отрадно, что сегодня коллектив госкорпорации «Росатом», работники профильных предприятий и исследовательских центров приумножают замечательные традиции своих предшественников», — говорится в телеграмме.

Также Путин заявил о том, что сегодня работники этой промышленности решают задачи по внедрению технологий в энергетике, космосе, ядерной медицине, экологии и по модернизации атомного ледокольного флота. Президент также отметил важность расширения атомщиками контактов с надежными партнерами России.

День работника атомной промышленности с 2005 года входит в календарь праздничных дат.

Ранее в Госдуме заявили о необходимости обгонять западные технологии.

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