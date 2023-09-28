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В Канаде рассказали о «темной» истории страны, связанной с нацистами

В Канаде предложили обнародовать документы о пребывании нацистов в стране

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WSWS

Министр по делам иммиграции, беженцев и гражданства Марк Миллер заявил, что история Канады содержит темные страницы, связанные с переездом нацистов. Он выступил с инициативой о публикации документов, которые свидетельствуют об их пребывании в стране. Об этом пишет The Canadian Press.

«У Канады действительно темная история с нацистами», — заявил Миллер.

Как отметил министр, в истории был момент, «когда нацисту было легче попасть в страну, чем еврею», и это «следует принять».

Миллер также предложил инициировать дискуссию о том, какие из документов, свидетельствующие о пребывании нацистов в Канаде, следовало бы рассекретить и обнародовать.

До этого стало известно, что Зеленский, произнося речь в парламенте Канады, поприветствовал экс-бойца дивизии СС «Галиция» Ярослава Хунку. Одна из фотографий с выступления украинского лидера, на которой он показывает сжатый кулак в виде приветствия в сторону присутствующих, а возле него стоит канадский премьер-министр Джастин Трюдо, подписана как: «Зеленский и Трюдо приветствуют присутствующего в парламенте Ярослава Хунку, который служил в Первой украинской дивизии в ходе Второй мировой войны».

27 сентября Трюдо признался, что сожалеет о чествовании эсэсовца. Он подчеркнул, что это была ошибка, которая скомпрометировала парламент и Канаду. По словам премьера, случившимся якобы воспользовалась Россия для того, чтобы начать «ложную пропаганду о том, за что борется Украина». При этом премьер-министр обратил внимание, что канадские власти продолжат поддержку Киева.

Ранее посол РФ в Канаде призвал Трюдо принести извинения русским за инцидент с нацистом.

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