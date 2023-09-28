Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Президент Нагорного Карабаха порекомендовал согражданам принять условия Баку о реинтеграции

Президент Шахраманян посоветовал согражданам остаться в Карабахе

close
100%
Nankr.am

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Самвел Шахраманян порекомендовал согражданам принять условия реинтеграции, предложенные азербайджанскими властями, и вынести решение о возможности остаться на местах своего проживания.

Он подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года и роспуске всех государственных учреждений и организаций в соответствии со «сложной военно-политической ситуацией», исходя из «жизненных интересов народа Арцаха» и с учетом договоренности, достигнутой при посредничестве командования российского миротворческого контингента с представителями Азербайджана.

«Населению Нагорного Карабаха, в том числе находящимся за пределами республики, <...> ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджанской Республикой, с целью принятия в дальнейшем самостоятельного и индивидуального решения о возможности пребывания (возвращения) в Нагорном Карабахе», — говорится в документе.

20 сентября, на следующий день после начала Азербайджаном «антитеррористической операции», Шахраманян заявил о готовности местных властей к шагам по защите мирного населения региона. В тот же день власти непризнанной республики объявили о прекращении огня по предложению российских миротворцев.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях