Президент Нагорного Карабаха порекомендовал согражданам принять условия Баку о реинтеграции

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Самвел Шахраманян порекомендовал согражданам принять условия реинтеграции, предложенные азербайджанскими властями, и вынести решение о возможности остаться на местах своего проживания.

Он подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года и роспуске всех государственных учреждений и организаций в соответствии со «сложной военно-политической ситуацией», исходя из «жизненных интересов народа Арцаха» и с учетом договоренности, достигнутой при посредничестве командования российского миротворческого контингента с представителями Азербайджана.

«Населению Нагорного Карабаха, в том числе находящимся за пределами республики, <...> ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджанской Республикой, с целью принятия в дальнейшем самостоятельного и индивидуального решения о возможности пребывания (возвращения) в Нагорном Карабахе», — говорится в документе.

20 сентября, на следующий день после начала Азербайджаном «антитеррористической операции», Шахраманян заявил о готовности местных властей к шагам по защите мирного населения региона. В тот же день власти непризнанной республики объявили о прекращении огня по предложению российских миротворцев.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.