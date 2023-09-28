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Новый министр обороны Великобритании посетил Киев

Зеленский встретился с главой МО Британии Шэппсом в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что вступивший недавно в должность министр обороны Британии Грант Шэппс посетил Киев.

«Содержательная встреча [прошла] с Госсекретарем Великобритании по обороне Грантом Шэппсом», — говорится в сообщении.

В офисе главы Украины уточнили, что Зеленский и Шэппс обсудили ряд вопросов, включая усиление украинской системы противовоздушной обороны (ПВО).

Также украинский президент поблагодарил Великобританию за мощную поддержку Украины.

31 августа стало известно, что Бен Уоллес подал в отставку, направив соответствующее прошение премьер-министру королевства Риши Сунаку. Экс-министр обороны отметил, что для него было честью «внести свой вклад в реагирование правительства на целый ряд угроз», в том числе инциденты в Солсбери, теракты в Лондоне в 2017 году, а также в ситуации в Афганистане, Судане и на Украине.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 31 августа принял отставку главы Минобороны королевства Бена Уоллеса.

Новым министром обороны Британии назначен министр по энергетической безопасности и климатической нейтральности Грант Шэппс.

Ранее сообщалось, что Шэппс уже почти год предоставляет комнату своего старшего сына троим беженцам с Украины и их собаке.

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