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Лавров осудил западных дипломатов за мысли о поражении России

Лавров: мысли о возможности победить Россию не делают чести дипломатам Запада

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Мысли дипломатов из стран Запада о том, что Россию можно одолеть на поле боя, не делают им чести. Об этом в интервью ТАСС заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, Киев продолжает действовать и вести себя так, как будто это он «заказывает музыку», а его западные союзники продолжают твердить «ни слова об Украине без Украины» и что условия начала переговоров будет определять украинский президент Владимир Зеленский, а не Москва.

Это говорит о том, что круг замкнулся, отметил Лавров. Он назвал ситуация тупиковой, которая не отражает наличие здравого смысла в головах тех, «кто руководит этой войной против России».

В ином случае эта ситуация отражает непоправимую уверенность оппонентов России, что ее можно победить. И то, и другое западным дипломатам никакой чести не делает, подчеркнул российский министр.

В этом же интервью министр Лавров заявил, что Запад, введя в заблуждение Путина, разрушил целостность Украины.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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