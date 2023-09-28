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Обозреватель рассказала, как украинский конфликт повлиял на позиции Запада

Le Monde: Запад бежит со всех фронтов из-за провала на Украине

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Обозреватель Le Monde Сильви Кауфманн написала, что Запад бежит с политического и военного фронтов из-за провала на Украине.

«Вывод французских войск из Нигера спустя два года после ухода американцев из Афганистана говорит об отступлении Запада, которое носит не только военный, но и политико-дипломатический характер», — заявила Кауфманн.

В публикации говорится, что конфликт на Украине является частью этого отступления и обостряет его последствия.

По мнению Кауфманн, за одним бегством Запад скрыто готовится к следующему. Она уверена, что Запад вынужден идти на уступки по многим вопросам из-за того, что его политику не принимает Глобальный Юг, а украинский конфликт усугубил эту тенденцию.

До этого французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция до конца года полностью планирует вывести свои войска из Нигера.

24 сентября Макрон заявлял, что Франция отзывает своего посла и дипломатов посольства в Нигере.

Ранее в Нигере лишили посла Франции дипломатической неприкосновенности.

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