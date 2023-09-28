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В США заявили о попытке поставить Россию на колени

Политолог Миршхаймер назвал санкции против России просчетом США

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Shutterstock

Американский политолог Джон Миршаймер заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что США глубоко просчитались, налагая санкции на Россию, и своей политикой оттолкнули от себя весь мир. Он признал, что США недооценили реакцию России на санкции и ошибочно полагали, что они приведут к покорению России.

Миршаймер отметил, что США часто прибегают к санкциям, и когда они решили вмешаться в украинский конфликт, уже полмира было подвергнуто их ограничениям. Однако, история показывает, что санкции обычно не работают с такими странами, как Россия, и ограничительные меры малоэффективны. Миршаймер считает, что США ведут себя неуклюже, отталкивая от себя страны по всему миру, и должны соблюдать свои же правила.

Ранее в Москве заявляли, что Россия справится с рестрикциями Запада, в то время как некоторые мнения в Западных странах считали санкции неэффективными. Президент России Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Он также подчеркнул, что основная цель лидеров США и их союзников - ухудшить жизнь миллионов людей.

Ранее в Европарламенте заговорили о санкциях против Азербайджана из-за нападения на Карабах.

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