Французская газета Figaro сообщает о страхе западных политиков перед экс-президентом США Дональдом Трампом из-за его стремления к завершению конфликта на Украине. В статье отмечается, что Трамп-1 был кошмаром для европейцев, а возможное возвращение Трампа в Белый дом (Трамп-2) может стать для них настоящим адом. Публикация подчеркивает, что он неоднократно заявлял, что украинский конфликт можно разрешить за сутки.

Автор материала выражает тревогу по поводу возможного возвращения Трампа на пост главы государства, так как в случае его переизбрания США могут вывести свои войска из Европы. НАТО, по словам автора, все еще восстанавливается после периода с 2016 по 2020 год, и потенциальное возвращение Трампа к власти называется «катастрофой как для Европы, так и для Украины».

Ранее Трамп снова обещал разрешить конфликт на Украине за сутки и заявил, что достигнет этой цели, если будет избран главой государства на выборах в 2024 году.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.